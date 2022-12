Porta Elisa News



Rossoneri già in campo per la trasferta di Olbia: Coletta inizia il lavoro sul campo

lunedì, 12 dicembre 2022, 20:11

La squadra ha ripreso la preparazione in vista di Olbia e la notizia più importante riguarda Iacopo Coletta, il portiere ha ripreso a lavorare sul campo, seppur a parte, è questa una bella notizia. Il numero 1 rossonero si tuffa già a terra e lavora con la palla, con questo non vogliamo dire che il suo recupero sia così immediato, ma è stato già importante averlo rivisto sul campo. Gli altri giocatori si sono cimentati tra un lavoro atletico e un lavoro tecnico con una seduta intensa. Il programma della squadra prevede una doppia seduta per domani, mentre per mercoledì è previsto un allenamento pomeridiano così come per giovedì.

In serata la squadra partirà alla volta di Olbia e arriverà nelle prime ore di venerdì. In Sardegna ci sarà, per così dire, una sgambata e poi tutti pronti per la gara di sabato che inizierà alle ore 17:30. Ricordiamo che nella squadra sarda ci sono 4 ex rossoneri e ci riferiamo a Minala, Babbi, Nanni e Zanchetta. L'ambiente rossonero è carico dopo la vittoria contro la Carrarese, ma è ancora presto per parlare di formazione anche perchè ci saranno ancora tanti allenamenti da svolgere, quello che è certo, è che non partiranno per la Sardegna, oltre al portiere Coletta, i centrocampisti Tumbarello e Di Quinzio oltre all'attaccante Bianchimano.