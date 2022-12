Semprini o Romero per sostituire Bianchimano?

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 6 dicembre 2022, 14:59

Il centravanti si è stirato il flessore della coscia sinistra e dovrà ora osservare un periodo di riposo e cure di circa 15 giorni. Il suo rientro in campo prima della sosta natalizia è dunque in forse, visto che in linea teorica potrebbe recuperare per l'ultima gara dell'anno, quella contro...

sabato, 3 dicembre 2022, 20:07

Il tecnico a fine gara: "C'è amarezza per come avevano giocato la gara, che era in controllo, c'è il rammarico per la vittoria sfuggita nel finale e c'è il rammarico per aver chiuso in vantaggio di una sola rete il primo tempo. Ma non dimentichiamo che avevamo davanti una squadra importante.

sabato, 3 dicembre 2022, 19:48

Il difensore ancora una volta protagonista assoluto dell'area di rigore rossonera, molto bene Mastalli, si distinguono anche Rizzo Pinna e Bruzzaniti, Cucchietti denota più di una incertezza: le pagelle di Gazzetta

sabato, 3 dicembre 2022, 16:46

I rossoneri impegnati in una difficile trasferta in quel di Chiavari contro una delle formazioni più forti del campionato: Maraia conferma nove undicesimi della f formazione vittoriosa con il Cesena e rilancia Bruzzaniti e Mastalli che sblocca su rigore. Bruzzaniti vicino al raddoppio.