Porta Elisa News



Verso Chiavari: squadra che vince non si cambia?

giovedì, 1 dicembre 2022, 14:55

Mister Maraia ha iniziato a preparare la sfida contro l’Entella nello specifico. L’ambiente è carico dopo la grande vittoria contro il Cesena, ma è consapevole che dovrà fare un’altra impresa per riuscire a portare via un risultato positivo contro una delle maggiori corazzate del girone. La squadra sta molto bene, non ci sarà ancora Tumbarello infortunato, oltre a Di Quinzio e Coletta.

Per quanto riguarda la formazione non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quella vista contro il Cesena, anche perché c’è un proverbio che dice “squadra che vince non si cambia” e considerando che la prestazione della Lucchese contro i bianconeri è stata ottima, non crediamo che il mister voglia modificare più di tanto l’assetto. Chiaro è che ci potrebbe essere qualche dubbio, soprattutto in avanti fra Bianchimano e Romero e fra Ravasio e Semprini. Staremo a vedere nell’ultima seduta di rifinitura.