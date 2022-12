Porta Elisa News



Vietato fermarsi

venerdì, 2 dicembre 2022, 16:06

di diego checchi

Dopo la vittoria contro il Cesena di martedì, la Lucchese ha onestamente fatto una delle migliori partite dell’anno. La squadra di Maraia si appresta ad affrontare un’altra corazzata del campionato: la Virtus Entella, squadra costruita senza dubbio per fare il salto di categoria. Sarà una partita aperta perché la Lucchese cercherà di giocare e così farà anche l’Entella che dovrà riscattarsi dopo la sconfitta di tre giorni fa. L’obiettivo della Lucchese sarà quello di portare via un risultato positivo, non snaturandosi certamente al cospetto di una squadra che ha giocatori importantissimi in tutti i reparti.

Nel corso della conferenza stampa, mister Maraia lo ha fatto capire: la squadra sta bene e la Lucchese sarà pronta a dare la giusta battaglia. Ma con quale formazione? Staremo a vedere. C’è un proverbio che dice: squadra che vince non si cambia perché può darsi che il tecnico rossonero dia continuità agli stessi giocatori visti con il Cesena. C’è da sottolineare che tutti gli altri stanno bene e non è escluso possa esserci qualche variazione in tutti e tre i reparti. Mancheranno sicuramente Tumbarello, Di Quinzio e Coletta per infortunio, mentre tutti gli altri sono abili e arruolati.

Questa la probabile formazione (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 5 Bachini, 2 Alagna, 21 D’Alena, 16 Franco, 19 Visconti, 10 Semprini, 11 Bianchimano, 7 Rizzo Pinna. A disposizione: 12 Galletti, 23 Benassai, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 24 Mastalli, 77 Pirola, 18 D’Ancona, 20 Catania, 23 Merletti, 91 Ravasio, 9 Romero, 17 Bruzzaniti, 28 Camaiani. Allenatore: Ivan Maraia.