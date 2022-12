Si ferma Tiritiello: per lui stiramento all'adduttore

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 18 dicembre 2022, 16:12

Della Lucchese del primo tempo sono piaciute la personalità, la fluidità d'azione e la voglia di andare sempre a fare male all'avversario. Ma nel secondo tempo, i rossoneri si sono abbassati troppo e hanno cercato di tenere il risultato senza più esprimersi al meglio cambiando anche modulo passando dal 4-3-3...

sabato, 17 dicembre 2022, 20:12

Il tecnico rossonero: "C’è stata la paura di perdere un match che abbiamo giocato benissimo nel primo tempo dove meritavamo un vantaggio maggiore. Torniamo a casa con un punto che va accettato, anche se lascia un pò di amarezza, ma ci permette comunque di allungare la striscia di risultati utili"

sabato, 17 dicembre 2022, 20:12

Il portiere protagonista di giornata insieme a Quirini, autore del suo primo gol in campionato, e Franco, in avanti la Lucchese si regge sui guizzi di Bruzzaniti, il più pericoloso tra i rossoneri: le pagelle di Gazzetta

sabato, 17 dicembre 2022, 17:12

Rossoneri impegnati in Sardegna nell'ultima gara del girone di andata: occasione per Tiritiello in avvio di gara, poi Cucchietti salva il risultato su Contini. Quirini sblocca di testa su calcio d'angolo e Bruzzaniti manca il raddoppio.