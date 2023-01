Attacco con le polveri bagnate

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 15 gennaio 2023, 17:05

Il tecnico rossonero: "Partita combattuta, non dovevamo commettere errori gravi che avrebbero compromesso il risultato. Il pari mi pare giusto, abbiamo pensato a difenderci ma anche a ripartire. Panico? Ha fatto bene anche se ovviamente gli manca ancora la brillantezza, la qualità del giocatore si conosce: è un acquisto importante"

domenica, 15 gennaio 2023, 14:04

I rossoneri con oltre 500 tifosi al seguito cercano punti play off a Pontedera: Primo tempo senza grandi sussulti, ma l'unica occasione è per i padroni di casa. A avvio ripresa, ancora granata pericolosi con Perretta, poi Tiritiello impegna Stancampiano che salva anche su Mastalli

sabato, 14 gennaio 2023, 16:10

La Lucchese scende in campo a Pontedera con circa 500 tifosi al seguito per migliorare la posizione di classifica: mister Maraia ritrova in panchina Coletta e il nuovo arrivato Panico. Ballottaggio Franco- D'Alena a centrocampo

sabato, 14 gennaio 2023, 14:10

Il tecnico alla vigilia della gara con la sua ex squadra: "Mi aspetto una reazione forte dopo la loro sconfitta a Ancona e per noi sarà una partita complicata, non credo che si faranno condizionare da una serata storta, anzi sarà una motivazione in più per loro per fare meglio.