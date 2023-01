Porta Elisa News



Conta solo vincere

lunedì, 30 gennaio 2023, 18:48

di diego checchi

Domani sera alle ore 21 si tornerà in campo e lo si fa contro una squadra insidiosa come il San Donato Tavarnelle. Ma la Lucchese dovrà cercare a tutti i costi di ottenere una vittoria per valorizzare il pareggio ottenuto a Rimini e per mettersi in una posizione migliore nella griglia dei playoff. La squadra di Maraia già da ieri ha iniziato a pensare a questa partita e non è escluso ci possano essere dei cambiamenti anche dal punto di vista degli uomini, visto che sabato prossimo la Lucchese tornerà in campo nella trasferta di Sassari.

Ecco quindi che potrebbe scoccare l'ora di D'Alena a centrocampo al posto di Franco squalificato e ci potrebbe essere di nuovo l'inserimento di Quirini sulla sinistra e Merletti a destra visto che Alagna è un po' acciaccato, lo spostamento di Visconti sulla linea mediana assieme a Mastalli con un turno di riposo per Tumbarello. In attacco è probabile che possa ripartire dall'inizio Panico e un'occasione la potrebbe avere Romero con Bruzzaniti a completare il trio. Ci potrebbe essere un turno di riposo per Rizzo Pinna, visto che il giocatore ha accumulato tanti minuti nelle gambe. Al di là della formazione, comunque, domani alle ore 21 sarà importante vincere e fare una prestazione molto importante, cercando di essere più cinici sotto porta, cosa che a Rimini è mancata. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-3): 22 Cucchietti, 26 Merletti, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 14 Quirini, 24 Mastalli, 21 D'Alena, 19 Visconti, 10 Panico, 9 Romero, 17 Bruzzaniti. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 2 Alagna, 5 Bachini, 4 Ferro, 18 D'Ancona, 8 Tumbarello, 35 Di Quinzio, 7 Rizzo Pinna, 11 Bianchimano, 91 Ravasio, 28 Camaiani, 29 D'Antona. Allenatore: Maraia