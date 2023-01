Porta Elisa News



Doppia seduta di allenamento per i rossoneri

mercoledì, 4 gennaio 2023, 16:46

di diego checchi

Doppio allenamento per i rossoneri al campo di Saltocchio. Al mattino seduta prevalentemente atletica mentre nel pomeriggio ci sono state delle partitelle a pressione. Tutti presenti i ragazzi di Maraia ma non è ancora possibile capire che tipo di formazione verrà scelta per la gara di Imola. Forse ne sapremo di più domani quando ci sarà con ogni probabilità una sgambata contro il Castelnuovo, formazione di Promozione. È ancora presto per capire se Tiritiello, Tumbarello e Di Quinzio saranno della partita oppure se andranno in panchina. Stesso discorso andrà fatto per Coletta.

Non crediamo che il tecnico rossonero stravolga la formazione anche se dovrà sostituire lo squalificato Benassai e se non ce la farà Tiritiello, sarà pronto Maddaloni a fare coppia con Bachini oppure ci potrebbe anche essere l’alternativa di Pirola nel ruolo di centrale. Adesso pensiamo che per quanto riguarda il modulo, la Lucchese vada avanti con il 4-3-3 e in attacco c’è la forte candidatura di Bianchimano insieme a Bruzzaniti e Rizzo Pinna, con Romero e Ravasio pronti ad entrare.