Porta Elisa News



Ecco il colpo in avanti: arriva Panico

giovedì, 12 gennaio 2023, 16:30

Ecco il colpo in avanti: la Lucchese si è da aggiudicata le prestazioni dell'attaccante esterno Giuseppe Antonio Panico, di proprietà del Crotone con il quale la scorsa estate ha sottoscritto un contratto triennale. Panico, classe 1997, è cresciuto calcisticamente nel Genoa (dove ha esordito in serie A) e ha vestito poi le maglie di Cesena, Teramo, Cittadella, Novara, Juve Stabia e Pro Vercelli, prima di arrivare in Calabria.

In questa stagione ha totalizzato sette presenze e nessun gol, mentre nel periodo gennaio-giugno 2022 alla Pro Vercelli aveva giocato 18 volte totalizzando quattro gol. Panico, che ha una marcata somiglianza fisica con Ciro Immobile, vanta anche una cinquantina di presenze con le maglie giovanili azzurre, da quella degli Under 17 a quella degli Under 20 con la quale nel 2017 ha disputato il Mondiale Under 20 realizzando due reti e conquistando il terzo posto.

E' un attaccante esterno molto agile, ritenuto molto abile anche nella fase difensiva: è un furetto bravo a saltare l'uomo e creare superiorità numerica, gli piace generalmente partire dalla sinistra perché preferisce giocare a piede invertito. I tifosi rossoneri lo ricordano per un Lucchese-Novara 1-4 nella stagione 2020-2021, quanto fu letteralmente imprendibile sulla fascia, realizzando anche un gol. Panico è il rinforzo al quale lavorava da tempo il diesse rossonero Deoma per offrire a Maraia maggiori alternative sulle fasce di attacco dove sinora hanno giocato quasi sempre Bruzzaniti e Rizzo Pinna.