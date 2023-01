Porta Elisa News



Doppia seduta di allenamento per i rossoneri

lunedì, 16 gennaio 2023, 14:20

di diego checchi

Doppia seduta sotto la pioggia per i ragazzi di Maraia. Al mattino lavoro atletico mentre nel pomeriggio esercitazioni con la palla. L’intensità è stata molto alta e tutti i ragazzi si sono allenati con grande spirito di sacrificio. Panico sta iniziando ad entrare negli schemi di mister Maraia anche se è chiaro non abbia ancora il ritmo partita e soltanto giocando potrà ritrovarlo. Ad assistere alla seduta c’era anche Franco, alle prese con una distorsione alla caviglia. Il giocatore dovrà stare fermo per circa venti giorni un mese. Da capire chi lo sostituirà tra D’Alena, Di Quinzio e Ferro. Non sarà sicuramente a disposizione Davide Pirola che è alle prese con un problema a un ginocchio e dovrà stare fermo ancora per un po’. Per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per fare previsioni ma non crediamo ci siano grandi sconvolgimenti rispetto a quella di domenica scorsa a Pontedera. Casomai potrebbe cambiare qualcosa in attacco dove Romero e Ravasio sono apparsi in grande forma. Intanto, per quanto riguarda il Fiorenzuola, è praticamente fatta per l’acquisto dell’attaccante esterno Sereni dal Rimini. Il giocatore potrebbe esordire a Lucca. Per quanto riguarda la situazione societaria, ancora nessuna notizia ufficiale anche se le trattative con l’imprenditore Andrea Bulgarella e il suo gruppo, stanno andando avanti.