I rossoneri iniziano la preparazione per Rimini

martedì, 24 gennaio 2023, 20:20

la Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della gara di Rimini, la buona notizia è che Domenico Franco è tornato a correre con i compagni, affrontando la parte atletica con il gruppo. La sua caviglia sta molto meglio, ma il giocatore crediamo che non sia a disposizione contro i romagnoli e possa esserlo la settimana dopo. Ha già salutato i suoi compagni Maddaloni, che è andato all'Imolese, mentre Pirola e Catania sono acciaccati, per il resto tutto il gruppo ha lavorato con intensità e determinazione.

Per domani è prevista una sola seduta alle 10:30, mentre per giovedì la squadra si ritroverà nel pomeriggio, prima della rifinitura di venerdì mattina. E' ancora presto per parlare di formazione, anche se qualche variazione ci potrebbe anche essere, con l'inserimento di uno fra Di Quinzio e Tumbarello a centrocampo e magari potrebbe esserci un'occasione per Romero in avanti, ma queste sono solo supposizioni che dovranno essere suffragate dai fatti. Attenzione poi al mercato, perchè manca soltanto una settimana alla fine e in questi giorni ci potrebbero essere altri movimenti sia in entrata sia in uscita. La Lucchese è alla ricerca di un terzino sinistro, staremo a vedere quello che uscirà fuori.