Porta Elisa News : il punto



Le occasioni non mancano, i gol sì

domenica, 29 gennaio 2023, 18:02

di diego checchi

La Lucchese non ha avuto nemmeno il tempo di riposarsi dopo il pareggio di Rimini, perchè questa mattina era già in campo a Saltocchio per svolgere l'allenamento. Martedì prossimo ci sarà il turno infrasettimanale contro il San Donato Tavarnelle e la Lucchese dovrà cercare di ottenere una vittoria, perchè è vero che la squadra a Rimini ha giocato bene, purtroppo non è riuscita a chiudere la partita come avrebbe potuto fare in più di una circostanza e questo è il difetto della squadra di Maraia che crea tanto, ma concretizza poco. Dobbiamo anche sottolineare che la squadra ci è piaciuta per come ha giocato e a parte i primi venti minuti del secondo tempo ha sempre tenuto in mano le redini del gioco, ma questa Lucchese per fare il salto di qualità deve essere più cattiva, più concreta e più spietata sotto porta.

Non è una questione dei singoli e non bisogna certamente buttare la croce addosso agli attaccanti, ma è una situazione di mentalità. La squadra ha tutto per crescere deve riuscire solo a fare questo salto in avanti se vuole aspirare a una posizione importante nei play off. Adesso ci sono altre due partite in una settimana e l'obiettivo deve essere quello di fare più punti possibili cercando di rimanere agganciati al treno che conta. Intanto martedì chiuderà il mercato e capiremo se Deoma e Santoro tireranno fuori qualche altro colpo dal cilindro che magari nessuno si aspetta. Loro stanno lavorando sotto traccia e non lasciano trapelare niente, ma l'intenzione è quella certamente di migliorare la squadra il più possibile, staremo a vedere quello che succederà. C'è chi parla di un terzino sinistro, di un altro esterno d' attacco o di qualche giocatore in uscita, ma per il momento nessun nome trapela.