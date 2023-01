Porta Elisa News



Maraia: "Sono partite che vanno vinte..."

martedì, 31 gennaio 2023, 23:10

Ancora un pari e ancora una volta con le polveri bagnate in attacco. La Lucchese non riesce più a vincere e il tecnico rossonero Maraia non può certo essere soddisfatto: "Non si può certo pensare che sbaglino apposta, ma certo è un momento in cui tutte le situazioni, oltretutto con occasioni che capitano un po' a tutti e spesso giocatori di qualità, finiscono per essere mancate. Dobbiamo insistere in queste partite, se si continua a produrre non può durare questa astinenza. Aver fatto un gol in queste due partite mi pare incredibile. Ma la squadra ha dato il massimo, abbiamo rischiato qualcosa con un avversario che ci ha messo in difficoltà. Il nostro problema certo è chiaro, ma faccio lo stesso i complimenti alla squadra".

"Purtroppo perdiamo punti ma la squadra è viva, lo ripetiamo da tempo che dobbiamo dare di più. Sono gare che vanno vinte, dispiace. Sabato non sarà per niente facile, ma speriamo di invertire la tendenza. Gli ultimi arrivi? Sono due acquisti importanti che la società ha fatto negli ultimi minuti di mercato, Fabbrini è un profilo che non è discutibile, De Maria è venuto a completare il reparto difensivo sulla sinistra. Ovvio che sono due giocatori che non hanno il minutaglie, dovremo inserirli prima possibile".