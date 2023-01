Porta Elisa News



Maraia: "Vittoria meritata con molte occasioni sprecate"

domenica, 8 gennaio 2023, 20:04

Ivan Maraia lo aveva chiesto a gran voce in questo inizio di anno ai suoi ragazzi: serviva osare di più, serviva provare a confrontarsi con le cose che, sinora, erano riuscita peggio. A partire dalla capacità di mantenere il vantaggio, che in più di una circostanza, soprattutto lontano dal Porta Elisa, si era dissolto con il passare dei minuti. A Imola i rossoneri sono riusciti a partire bene ma a finire meglio arrivando finalmente al raddoppio cosa che non accadeva dalla gara con il San Donato Tavarnelle a Montevarchi. Una prestazione decisamente positiva che rilancia le mai sopite ambizioni play off dalla Lucchese.

"E' un successo importante che arriva alla ripresa quando le insidie sono tante. Questa partita la temevo per tanti motivi, ma i miei li avevo visti bene, c'era da verificare l'aspetto mentale che sin dall'inizio ha dato segnali positivi. Vittoria meritata con molte occasioni sprecate, una vittoria importante contro una squadra che più avanti darà filo da torcere nel suo stadio. E' un buon inizio del 2023, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo avuto molte occasioni limpide con il loro portiere che ha fatto interventi importanti, mentre noi abbiamo rischiato poco. Tiritiello e Bianchimano? Tiritiello non aveva i 90 minuti nell gambe ma la sua esperienza glielo consente anche Bianchimano ha fatto bene sino a che è stato in campo, meglio nel primo tempo. Il campo un po' pesante ha ridotto il minutaggio di chi aveva qualche allenamento in meno come lui. Non finiremo mai di ringraziare i nostri tifosi: la vittoria va a loro con l'augurio di regalargli altre serate come questa. Domenica il Pontedera? Stasera si gioisce, sino a domani si pensa a stasera, da martedì penseremo al Pontedera che sta facendo molto bene: servirà grande rispetto e determinazione per andare a giocare una grande partita".