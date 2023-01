Porta Elisa News



Maraia: "Partita complicata, ma che bello vedere tutti questi tifosi con noi"

sabato, 14 gennaio 2023, 14:10

È inutile nasconderlo, per mister Maraia, quella di domani sarà una partita particolare perché tornerà, per così dire, a casa e cioè a Pontedera dove è stato tantissimi anni e ha lasciato ottimi ricordi Attraverso l'ufficio stampa, il tecnico rossonero presenta la partita facendo capire che vuol vedere una Lucchese combattiva e pronta a ripetere la prestazione di Imola.

Mister domani tornerà per la prima volta al "Mannucci", come si sente? Che partita sarà?

"L'emozione certamente ci sarà anche se c'è già stata la partita ma chiaramente tornare al "Mannucci" e sedermi sulla panchina in cui ci sono stato per 10 anni non è la stessa cosa e non sarà semplice almeno inizialmente poi è chiaro che dovremo concentrarci sulla partita e piano piano anche l'emozione si supererà. Non posso negare il passato e ci sono tante persone a cui sono rimasto legato e non è una cosa che passerà inosservata e non c'è dubbio, ma noi dovremo pensare alla partita".

Dalla passata stagione, al Pontedera sono rimasti solo 6 giocatori, che squadra si aspetta visto anche la pesante sconfitta rimediata lunedì contro l'Ancona?

"Cambiare tanto è sempre stata una caratteristica del Pontedera e non è mai stato un problema prima e non lo è ora. Per il resto il Pontedera rimane sempre la stessa squadra con tanti giovani di qualità e sempre con l'atteggiamento giusto quindi riconosco la solita squadra e anzi forse anche migliorata rispetto al passato vista la classifica. Se penso a come reagivamo l'anno scorso dopo una sconfitta importante devo dire che per gli avversari non era mai una partita facile per cui mi aspetto una reazione forte e per noi sarà una partita complicata, non credo che si faranno condizionare da una serata storta, anzi sarà una motivazione in più per loro per fare meglio".

E invece che Lucchese si aspett a dopo la bella vittoria di Imola?

"Un risultato positivo e importante soprattutto perché le vittorie fuori casa, indipendentemente dal valore o dalla posizione in classifica dell'avversario sono sempre significative. Tre punti importanti che danno morale e chi ci portano a questa partita con più entusiasmo che però, come ho detto tante volte, va sfruttato nel modo giusto perché la partita di domani sarà diversa da quella di Imola e ci vorrà grande concentrazione".

In settimana è arrivato l'ultimo acquisto del DS Deoma, Panico. Sarà a disposizione? Pensa che potrà giocare uno spezzone di gara?

"Sarà sicuramente a disposizione, poi vedremo cosa dirà la partita. Certamente non partirà dall'inizio, Panico è un giocatore importante e anche se ancora giovane ha già una carriera molto positiva, potrà senz'altro darci una mano in una zona di campo per noi un po' sguarnita. Uno sforzo importante della società, chiaramente dovremo imparare a conoscerci a vicenda".

Domani al "Mannucci" ci sarà un'invasione rossonera con oltre 400 tifosi, sicuramente una spinta in più...

"Speravo di vedere i numeri di Gubbio e mi auguro che domani ci si possa avvicinare. Per noi sarà molto importante e vogliamo dare ai tifosi una grandissima soddisfazione per fare in modo che nella prossima trasferta siano ancora di più".