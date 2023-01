Porta Elisa News



Maraia: "Punto importante, in avanti potevamo fare meglio"

domenica, 15 gennaio 2023, 17:05

Non era non poteva essere una partita come le altre, quella di Pontedera, per mister Maraia che a queste parti ha trascorso una fetta importante della sua carriera. Il ritorno al Mannucci, lo aveva detto nel prepartita, non era umanamente semplice: qui il tecnico ha lasciato amici e tanti ricordi, poi, come sempre, il campo e la professionalità ti obbligano a guardare avanti.

"Come avevo detto – spiega – alla fine prevale la concentrazione per la partita, ma certo che ci sono tante persone qui a cui sono legato e sono riconoscente. La partita è stata combattuta e non dovevamo commettere errori gravi che avrebbero compromesso il risultato. Il pari mi pare giusto, abbiamo pensato a difenderci ma anche a ripartire. Prendiamo un buon punto a maggior ragione vedendo i risultati delle altre, anche se guardare ora la classifica ha poco senso. Mi concentro sulla partita e il nostro pari ha tanto valore a prescindere".

"Franco? Non ci voleva il suo infortunio, abbiamo visto che anche Tumbarello non è ancora al massimo, il reparto non è messo bene. Oltretutto è stato un cambio che ci ha condizionato arrivando nel primo tempo. I tre davanti con le polveri bagnate? A mio avviso era la partita ideale per i tre, ma alcuni errori hanno impedito di mettere in difficoltà il Pontedera, troppi passaggi sbagliati hanno impedito di creare i presupposti per creare problemi, meglio nel secondo tempo ma dovevamo mettere più cattiveria, gli spazi c'erano. Panico? Ho preferito iniziare a mettergli minuti, ha fatto bene anche se ovviamente gli manca ancora la brillantezza, la qualità del giocatore si conosce: è un acquisto importante".