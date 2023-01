Porta Elisa News



Maraia: "Può darsi effettui qualche cambiamento in tutti i reparti"

lunedì, 30 gennaio 2023, 18:40

Mister Maraia attraverso l'ufficio stampa rossonero, presenta la gara interna contro il San Donato Tavarnelle e spiega qual è la condizione della squadra.

Quali differenze si aspetta rispetto alla gara vittoriosa dell'andata considerando che i vostri prossimi avversari hanno raccolto più punti lontano dalle mura amiche?

Le differenze sono molte rispetto all'andata, basti pensare che in attacco c'era solo Marzierli invece ora ci sono anche Galligani e Russo, non c'era Bovolon a centrocampo, alcuni elementi erano infortunati. Comunque quel San Donato era diverso da quello attuale, soprattutto se aggiungiamo un giocatore come Bianchi che ha portato esperienza. Perciò dimentichiamoci la partita di andata considerando che il San Donato in trasferta ha fatto degli ottimi risultati grazie non solo al reparto offensivo ma anche alla compattezza del reparto difensivo. In più adesso l'ambiente ha trovato un po' di serenità anche perché ha una classifica migliore. La partita per questo sarà complicata ma cercheremo di fare la nostra.

Considerando che dopo il pareggio di Rimini la squadra dovrà giocare altre due partite da qui a sabato, pensa di cambiare qualcosa a livello offensivo?

Quando giochi partite ravvicinate, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale, le partite possono lasciare il segno, quindi dobbiamo fare molta attenzione nel fare le scelte e può darsi che ci sia qualche cambiamento in tutti i reparti. E' chiaro che poi ci sarà la squalifica di Franco e qualche problema di poco conto che però non è risolvibile in due giorni ma chiunque giocherà saprà dimostrarsi all'altezza. E' normale che dopo 24-25 partite bisogna fare attenzione anche all'aspetto fisico, ma non parlerei di riserve o turnover perché chi giocherà sarà in grado di fare una grande partita.

Pensa di cambiare qualcosa anche nel reparto difensivo visto le diffide di Tiritiello e Benassai?

Questa è una situazione che va tenuta sotto controllo perché anche le squalifiche se gestite bene si possono assorbire, comunque al di là di questo bisogna pensare a giocare le partite e farle bene e magari faremo certe valutazioni durante la partita e non prima, il nostro pensiero deve essere quello di battere il San Donato. Senza farsi condizionare dalla classifica, ripeto chi scenderà in campo dovrà fare una grande partita.

Domani chiuderà il calciomercato, si aspetta qualche piccolo movimento sia in entrata che in uscita?

Sono cose che vanno chieste al direttore, a volte capita che nel finale può arrivare qualcosa, la società e il direttore conoscono la nostra situazione e valuteranno tutte le opportunità e le varie situazioni, anche se la Lucchese ha già un buon numero di giocatori.