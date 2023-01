Porta Elisa News



Maraia: "Fondamentale vincere"

sabato, 21 gennaio 2023, 14:31

Ivan Maraia dedica le prime parole della conferenza stampa che precede la gara con il Fiorenzuola a Enrico Scaletta, responsabile marketing scomparso improvvisamente nei giorni scorsi: “Prima di parlare della partita di domani mi vorrei soffermare su quello che è accaduto a tutti noi, ovvero la scomparsa di Enrico Scaletta dolorosa per tutti noi, avevo avuto la fortuna di conoscerlo a Pontedera, è stata una settimana davvero difficile per questa scomparsa dolorosa e improvvisa, ci stringiamo intorno alla famiglia in un momento molto triste per loro ma anche per noi”.

“Il Fiorenzuola non arriva in un momento positivo, ma non dobbiamo farci ingannare da questo, è stato condizionato negativamente da qualche episodio ma hanno grande organizzazione e sanno cosa devono fare: ci vorrà la solita concentrazione, non ci dimentichiamo che sono stati anche primi in classifica, forse non saranno al massimo dal punto di vista del morale, ma toccherà a noi metterlo in evidenza, e non dimentichiamo che le armi del Fiorenzuola ci sono, hanno anche fatto acquisti importanti. Vincere vorrebbe dire molto, è uno scontro diretto, per squadre come noi che sono in lotta per i piazzamenti play off avere lo scontro diretto a favore potrebbe diventare determinante. Fondamentale è vincere, possibilmente con scarto maggiore rispetto all'andata. Ma intanto pensiamo ai tre punti, chiaro che questi ragionamenti vanno però considerati: con il Pontedera siamo in parità, con Fiorenzuola e Rimini dovremo stare atttenti anche a questo aspetto, anche se ripeto prima di tutto c'è da vincere”.

“Panico? Sta bene, chiaramente ogni giorno che passa lui conosce noi e noi lui, questo è molto positivo. Gli altri stanno migliorando come condizione, abbiamo il centrocampo non al massimo dal punto di vista fisico ma che scenderà in campo farà alla grande. Le voci di passaggio societario? Non incidono negativamente, dobbiamo pensare al nostro lavoro, a quello che dobbiamo fare, per il resto ci pensano i nostri dirigenti, se dovesse succedere qualcosa, sarebbe una crescita per la nostra società. Nessuna distrazione, comunque: abbiamo dirigenti bravi, esperti e competenti che valuteranno la cosa”.