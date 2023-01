Mercato, doppio colpo: arrivano Fabbrini e De Maria

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 31 gennaio 2023, 23:10

Il tecnico rossonero: "E' un momento in cui tutte le situazioni, oltretutto con occasioni che capitano un po' a tutti e spesso giocatori di qualità, finiscono per essere mancate. Dobbiamo insistere in queste partite, se si continua a produrre non può durare questa astinenza. Ultimi arrivi, acquisti importanti"

martedì, 31 gennaio 2023, 20:09

Rossoneri che provano a tornare alla vittoria nel turno infrasettimanale: occasioni in avvio per Rizzo Pinna e Mastalli, Cucchietti dice no a Russo e Marzierli, Bovolon e Bruzzaniti mancano il vantaggio. In avvio di ripresa occasioni per Rizzo Pinna, Tiritiello e Bianchimano, ospiti più volte pericolosi

martedì, 31 gennaio 2023, 16:04

L'esterno sinistro, di proprietà dell'Ascoli e ha il contratto con la società bianconera fino al 30 giugno 2023, è in cerca di rilancio e a Lucca potrebbe arrivare sul gong del mercato in prestito per 6 mesi per ritrovare un pò di minutaggio e per dare un contributo alla causa...

martedì, 31 gennaio 2023, 13:10

Prestazione opaca di Mastalli, D'Alena e Visconti, ma è davanti che la Lucchese mostra ancora una volta tutti i suoi limiti non riuscendo a trasformare nemmeno una delle tante occasioni avute. Cucchietti in gran spolvero: le pagelle di Gazzetta