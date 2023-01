Pontedera-Lucchese: 0-0 A fine primo tempo

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 14 gennaio 2023, 16:10

La Lucchese scende in campo a Pontedera con circa 500 tifosi al seguito per migliorare la posizione di classifica: mister Maraia ritrova in panchina Coletta e il nuovo arrivato Panico. Ballottaggio Franco- D'Alena a centrocampo

sabato, 14 gennaio 2023, 14:10

Il tecnico alla vigilia della gara con la sua ex squadra: "Mi aspetto una reazione forte dopo la loro sconfitta a Ancona e per noi sarà una partita complicata, non credo che si faranno condizionare da una serata storta, anzi sarà una motivazione in più per loro per fare meglio.

venerdì, 13 gennaio 2023, 14:11

Non passa giorno in cui le vicende del passaggio della proprietà della Lucchese non alimentino un diffuso via vai di voci in città: tra le ultime un fondo svizzero e il Gruppo Bulgarella, ma non sarebbero le uniche

giovedì, 12 gennaio 2023, 16:30

La Lucchese si aggiudica le prestazioni dell'attaccante esterno Giuseppe Antonio Panico, di proprietà del Crotone con il quale la scorsa estate ha sottoscritto un contratto triennale. Panico, classe 1997, è cresciuto calcisticamente nel Genoa e ha vestito le maglie di Cesena, Teramo, Cittadella, Novara, Juve Stabia e Pro Vercelli