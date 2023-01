Rimini-Lucchese: 1-1 al 45' st Tre minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 28 gennaio 2023, 19:37

Buona prova del centrocampista rossonero che sta andando in rete ormai con continuità, Tiritiello come sempre protagonista, va bene anche Visconti riportato in difesa, attacco che fa il compitino e nulla più e ormai si è dimenticato come si segna: le pagelle di Gazzetta

sabato, 28 gennaio 2023, 19:31

Il tecnico a fine gara: "Mi prendo la prestazione della squadra. Attraverso di essa possiamo raggiungere gli obiettivi: dopo la sconfitta di domenica non era facile, ma certo c'è rammarico. Buono l'esordio dall'inizio di Panico"

venerdì, 27 gennaio 2023, 17:49

Dopo il ko interno con il Fiorenzuola, la Lucchese affronta una nuova concorrente per i play off: fondamentale tornare dalla Romagna almeno con un risultato positivo, ma certo vincere rilancerebbe in pieno le ambizioni di classifica dei rossoneri. La probabile formazione: Panico verso una maglia da titolare

venerdì, 27 gennaio 2023, 15:16

Il tecnico alla vigilia della trasferta di Rimini: "Sarà sicuramente una partita difficile, e dovremmo sfruttare le occasioni che ci capiteranno e nello stesso tempo dobbiamo limitare la loro forza offensiva che hanno attaccanti di grandissima qualità"