Scampoli di mercato, Lucchese interessata a Fabbrini

martedì, 31 gennaio 2023, 16:04

di diego checchi

La Lucchese sembra essere interessata all'esterno sinistro classe 1990 Diego Fabbrini. Il giocatore è di proprietà dell'Ascoli e ha il contratto con la società bianconera fino al 30 giugno 2023. Nativo di Pisa è in cerca di rilancio e a Lucca potrebbe arrivare in prestito per 6 mesi per ritrovare un pò di minutaggio e per dare un contributo alla causa rossonera in questo girone di ritorno. La trattativa non è facile, certo è che se Deoma e Santoro riuscissero a portare a Lucca Fabbrini alzerebbe di molto il tasso tecnico della squadra rossonera.

La carriera di questo giocatore parla da sola, ha cominciato all'Empoli e tra le altre ha giocato in Serie A con Udinese e Palermo, in Championship con Watford e Birmingham, nella Liga 2 spagnola con il Real Oviedo, nel CSKA-Sofia e Dinamo per poi tornare all'Alessandria e infine all'Ascoli. Per lui 106 presenze in Serie B, 83 in Championship, 57 in Superliga, 30 in Serie A, senza scordarsi delle 12 presenze in Europa League e 3 nella qualificazione della Champion League, registrando un totale di 35 gol fra tutte le competizioni. C'è da sottolineare che all'Empoli era considerato uno dei migliori talenti italiani ma purtroppo la sua carriera è stata costellata da qualche infortunio che lo ha costretto a star fuori per un pò di tempo. In questa stagione ha collezionato soltanto una presenza, vedremo nelle prossime ore se questa trattativa andrà in porto.