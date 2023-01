Porta Elisa News



Semprini nel mirino del Taranto

mercoledì, 11 gennaio 2023, 19:02

di diego checchi

Il mercato della Lucchese sta entrando nel vivo, ci sarà sicuramente qualche entrata ma anche qualche uscita, intanto c'è un interessamento molto importante del Taranto per l'attaccante rossonero Mauro Semprini, pare che la trattativa sia già in stato avanzato e possa essere chiusa nei prossimi giorni. Ma fino a che non ci saranno le firme, non possiamo dare niente per scontato, intanto il giocatore anche oggi si è allenato con la squadra rossonera che ha svolto un lavoro atletico e tecnico. E' stato questo il menù della doppia seduta odierna svolta dalla Lucchese, partitelle a pressione ed esercitazione con la palla nel pomeriggio, mentre al mattino, lavoro di corsa sotto lo sguardo vigile del preparatore atletico Giuntoli, che è colui che per così dire, mette la benzina nel motore della Lucchese. Tutti presenti eccezion fatta per Pirola che ancora ha qualche problema al ginocchio e per domenica molto probabilmente non ci sarà. Tutti gli altri hanno lavorato senza particolari difficoltà, anche se per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per dire se cambierà qualcosa oppure no.

Diversi possono essere i dubbi, Benassai rientrerà al centro della difesa? Oppure giocherà la coppia Bachini-Tiritiello che tanto bene ha fatto ad Imola? L'altro dubbio potrebbe riguardare l'attacco, perchè Niccolò Romero sta dimostrando di essere in buona forma e potrebbe candidarsi per un posto da titolare, magari al posto di Bianchimano oppure al fianco dell'attaccante ex Viterbese, con la Lucchese che in questo caso, passerebbe ad un modulo diverso, o al 4-4-2 oppure 4-3-1-2. Staremo a vedere, intanto per quanto riguarda il mercato delle altre, c'è da dire che l'ex giocatore rossonero Sergio Yakubiv, che lo scorso anno è rimasto a lucca fino a gennaio, è ritornato a giocare in C dopo l'esperienza al Fondi in serie D ha firmato un contratto con la Virtus Francavilla fino al 2025. La Carrarese sta per chiudere un altro ex rossonero D'Auria all'Imolese, che vuole rinforzarsi in maniera importante in tutti i reparti. Imolese che sta pensando anche all'arrivo dello svincolato centrocampista Antonino Barillà e il Siena ha preso, dopo aver messo fuori rosa i difensori Crescenzi e Silvestri, ha ingaggiato un altro difensore, si tratta di Motoc, oltre al centrocampista Francesco Orlando, ex Salernitana.