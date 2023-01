Porta Elisa News



Terzo scontro diretto: servirebbe una vittoria

venerdì, 27 gennaio 2023, 17:49

di diego checchi

In terra romagnola per tornare a fare punti. Dopo il ko interno con il Fiorenzuola, la Lucchese dovrà di nuovo marciare verso il proprio obbiettivo, che è quello di raggiungere i playoff. Quello di domani sarà un vero e proprio scontro diretto e la cosa primaria da non fare è quella di andare all'assalto all'arma bianca per cercare esclusivamente di vincere. L'importante sarà fare un risultato positivo e possibilmente riuscire a creare qualcosa di più rispetto a domenica scorsa. Toppare la gara di domani sarebbe sbagliatissimo ed ecco che allora la Lucchese non si dovrà far prendere dalla frenesia ma cercare soltanto di mettere in campo tutto ciò che ha provato in settimana.

Per quanto riguarda la formazione, non ci saranno Pirola e Catania infortunati, mentre ha recuperato Domenico Franco e sarà a disposizione anche se non partirà dall'inizio, così come Di Quinzio, a nostro avviso ci sarà spazio per Tumbarello. In attacco è molto probabile l'impiego per la prima volta da titolare di Panico, con Bianchimano e Rizzo Pinna che dovrebbero occupare gli altri 2 posti disponibili. Attenzione però anche a Romero, che in settimana è apparso in ottima forma. Per quanto riguarda la difesa, c'è da sottolineare che a nostro avviso sarà la solita di domenica scorsa con Visconti che quindi agirà in mediana. Questa è la probabile formazione: Lucchese (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 16 Benassai, 2 Alagna, 8 Tumbarello, 21 D'Alena, 19 Visconti, 10 Panico, 11 Bianchimano, 7 Rizzo Pinna. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 5 Bachini, 18 D'Ancona, 4 Ferro, 24 Mastalli, 35 Di Quinzio, 9 Romero, 17 Bruzzaniti, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.