La Lucchese riprende gli allenamenti: Tiritiello potrebbe farcela per Imola

lunedì, 2 gennaio 2023, 18:30

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione in vista di Imola e durante il doppio allenamento odierno, ci sono state delle belle sorprese. Intanto Jacopo Coletta è tornato a lavorare con il gruppo, così come Davide Di Quinzio ed anche Giorgio Tumbarello. Da capire però, come verranno gestiti anche perchè siamo solo all'inizio della settimana.

La notizia più confortante è che ci sono delle possibilità sul recupero di Andrea Tiritiello, il difensore centrale proverà a essere a disposizione e nell'allenamento mattutino ha lavorato con i compagni, mentre nel pomeriggio ha svolto solo delle terapie. Tutto dipenderà da come andrà la settimana, il giocatore insieme al mister e allo staff medico deciderà se rischiare o meno ed essere pronto per la trasferta di Pontedera. E' anche vero che domenica prossima mancherà per squalifica Francesco Benassai, ma se non ce la dovesse fare Tiritiello, sono pronti Bachini e Maddaloni, due giocatori molto importanti che la Lucchese ha in rosa.

Per domani è prevista una sola seduta pomeridiana, mercoledì una doppia seduta, mentre per giovedì potrebbe esserci una sgambata contro una squadra di promozione. Per quanto riguarda il mercato, ancora nessuna novità di rilievo, anche se è chiaro come la Lucchese cerchi un terzino sinistro e una punta esterna. Qualche mossa nel girone B c'è già stata, perchè la Carrarese ha ceduto l'attaccante Plescia al Piacenza perchè in attacco vorrebbe prendere Cernigoi che adesso è al Feralpisalò. Intanto la Recanatese ha ufficializzato l'acquisto di Giuseppe Guadagni, attaccante classe 2001 che era in forza all'Avellino. La Vis Pesaro ha raggiunto l'accordo con il difensore Tonucci della Juve Stabbia.