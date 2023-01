Un altro spareggio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 21 gennaio 2023, 14:31

Il tecnico alla vigilia del match con il Fiorenzuola ricorda Enrico Scaletta: "E' stata davvero una settimana difficile per tutti noi. Contro il Fiorenzuola serve vincere e possibilmente con un risultato più largo della sconfitta dell'andata per la posizione play off.

giovedì, 19 gennaio 2023, 19:11

Il dolore del direttore generale Mario Santoro per l'improvvisa scomparsa del responsabile marketing rossonero Enrico Scaletta, da anni al suo fianco come fidato collaboratore e amico, è affidato a una nota diffusa dall'ufficio stampa del club

giovedì, 19 gennaio 2023, 13:23

Tristissima notizia per tutto l'ambiente rossonero per la tragica e improvvisa scomparsa di Enrico Scaletta, responsabile del marketing rossonero, uomo e professionista molto stimato nell'ambiente calcistico e non solo

martedì, 17 gennaio 2023, 18:51

I ragazzi di mister Maraia sono tornati in campo per preparare il prossimo match che li vedrà ospitare il Fiorenzuola. Franco costretto ai box per almeno tre settimane, al suo posto D'Alena, Ferro o Di Quinzio