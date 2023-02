A Sassari con tante incognite

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 1 febbraio 2023, 12:37

Sono 29 i giocatori attualmente a disposizione di Maraia, nel mercato di gennaio sono stati fatti tre acquisti: gli esterni Panico e Fabbrini e il terzino sinistro De Maria, mentre se ne sono andati Maddaloni all’Imolese e Semprini al Taranto

martedì, 31 gennaio 2023, 23:10

Il tecnico rossonero: "E' un momento in cui tutte le situazioni, oltretutto con occasioni che capitano un po' a tutti e spesso giocatori di qualità, finiscono per essere mancate. Dobbiamo insistere in queste partite, se si continua a produrre non può durare questa astinenza. Ultimi arrivi, acquisti importanti"

martedì, 31 gennaio 2023, 20:09

Rossoneri che provano a tornare alla vittoria nel turno infrasettimanale: occasioni in avvio per Rizzo Pinna e Mastalli, Cucchietti dice no a Russo e Marzierli, Bovolon e Bruzzaniti mancano il vantaggio. In avvio di ripresa occasioni per Rizzo Pinna, Tiritiello e Bianchimano, ospiti più volte pericolosi

martedì, 31 gennaio 2023, 19:08

Doppio colpo sul filo di lana del mercato da parte della Lucchese: la società rossonera ha chiuso per l’attaccante esterno, Diego Fabbrini, classe 1990, che arriva a titolo definitivo dall’Ascoli e per il terzino sinistro, Vincent De Maria, classe 1999, ex Giana Erminio e Taranto