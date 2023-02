Porta Elisa News



Rossoneri di nuovo al lavoro

giovedì, 16 febbraio 2023, 06:40

La squadra si è ritrovata a Saltocchio per preparare la sfida con il Montevarchi. L'ambiente era inevitabilmente tranquillo dopo la vittoria per 3 a 0 contro la Vis Pesaro ma l'intensità è stata comunque alta perché, anche se la salvezza è ormai una formalità, la Lucchese deve raggiungere una posizione alta nella griglia play off.

Lavoro atletico e tecnico il menù che Maraia con il preparatore atletico Giuntoli hanno proposto alla squadra prima della partitella finale che è stata molto intensa. Tutti presenti eccezion fatta per Tiritiello.

Per domani è prevista una doppia seduta mentre per giovedì un solo allenamento pomeridiano.

È ancora presto per capire che tipo di formazione verrà proposta anche perché, obiettivamente, mister Maraia può giocare in diversi modi e tutto dipenderà anche dall'andamento della settimana oltre che dalle caratteristiche dell'avversaria che si deve affrontare.

È vero che il Montevarchi è ultimo in classifica ma non bisogna sottovalutare la partita.