Porta Elisa News : il punto



Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

lunedì, 27 febbraio 2023, 18:40

di diego checchi

Quaranta punti a nove giornate dalla fine vanno presi nella maniera giusta e il bicchiere deve essere sempre mezzo pieno. Se consideriamo come è nata questa squadra, con quali sacrifici è stata costruita e con quali difficoltà è stata assemblata da Maraia. Con tutto questo dobbiamo sottolineare che a nostro avviso la squadra che è stata messa a disposizione del tecnico di Montecalvoli, è forte e che di conseguenza non è riuscita ancora ad esprimere tutto il suo potenziale e a fare veramente quel salto di qualità che a nostro avviso ha nelle corde.

È inutile nasconderlo: questa formazione è poco cinica sotto porta, non è riuscita in tante circostanze ad ammazzare le partite e a dimostrare la supremazia territoriale. Purtroppo i gol degli attaccanti arrivano con il contagocce e questo è un altro difetto che bisogna sottolineare. Ogni volta si parla di un possibile salto di qualità alla vigilia delle partite, invece qualcosa non va mai per il verso giusto. Ci vorrebbe un filotto di vittorie per posizionarsi in una situazione più consona per quanto riguarda la griglia dei playoff. È anche vero che Maraia, dal punto di vista offensivo, le ha provate un po’ tutte ma i numeri non gli hanno dato ragione. la Lucchese sembra una squadra dal potenziale importante ma tuttora inespresso. Ripetiamo, ci sono 9 partite, ed è il momento di innestare una marcia alta, altrimenti la classifica non ti aspetta.