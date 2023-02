Porta Elisa News



Bulgarella, l'esordio è da dimenticare

domenica, 12 febbraio 2023, 16:44

La partita non è certo il massimo, in termini di cartello, ma resterà comunque impressa. E' la prima con Andrea Bulgarella nuovo proprietario della Lucchese. L'imprenditore di origini siciliane si è presentato per la prima volta al Porta Elisa per assistere di persona alla gara, dopo aver seguito i rossoneri più volte in tv.

E di certo tutto si aspettava meno che una sconfitta umiliante, senza uno straccio di gioco, con i rossoneri distratti, imbarazzanti, irritanti. Davvero un esordio che non si poteva immaginare per Bulgarella che è rimasto impassibile in tribuna d'onore a fumare il suo sigaro.