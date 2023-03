Porta Elisa News



Contro l'Ancona potrebbero ritrovare il posto Romero o Bianchimano

giovedì, 2 marzo 2023, 13:13

Mister Maraia sta preparando la gara contro l'Ancona e ci sarà da capire che tipo di formazione vorrà fare. Confermare quella di domenica scorsa oppure cambiare qualcosa? E' un po questo il punto di domanda che ci sarà fino a domenica prossima. Durante l'allenamento odierno ha mischiato le carte non lasciando trasparire niente, anche se è probabile che la squadra possa ritornare a giocare con un 4-3-3 con una punta ben strutturata fisicamente.

Lottano per un posto Romero e Bianchimano, sugli esterni potrebbe scoccare l'ora di Fabbrini con Panico dall'altra parte e Rizzo Pinna e Bruzzaniti pronti ad entrare a partita iniziata quando gli avversari dorici saranno stanchi. A centrocampo potrebbe esserci la novità di Visconti al posto di uno fra Mastalli e Tumbarello, con Alagna e Quirini o De Maria sugli esterni di difesa. Insomma è ancora presto per capire che tipo di formazione scenderà in campo contro l'Ancona, perchè Maraia vuole fino all'ultimo valutare lo stato di forma dei suoi ragazzi. E' chiaro che bisogna migliorare nella fase offensiva, ma considerando la forza dei dorici, la Lucchese dovrà stare attenta anche in fase difensiva, quindi prima di prendere una decisione definitiva sulla formazione titolare, il trainer ci vorrà pensare bene.

La situazione di Di Quinzio: il centrocampista rossonero sta smaltendo un problema al flessore e al massimo partirà dalla panchina e poi entrare a partita iniziata ed essere magari decisivo come è successo contro la Vis Pesaro. Peccato perchè in questa stagione il giocatore è stato molto sfortunato, perché gli infortuni l'hanno perseguitato, altrimenti poteva essere l'arma in più del centrocampo rossonero, speriamo che in queste 9 partite possa trovare la giusta continuità.