Porta Elisa News



Di Quinzio: "A Montevarchi una battaglia da portare a casa"

giovedì, 23 febbraio 2023, 20:57

di diego checchi

Il centrocampista rossonero Davide Di Quinzio racconta il suo momento. Innanzitutto tranquillizza tutti sulle sue condizioni fisiche, non è niente di grave, ha sottolineato l'ex del Pisa. " Ho avuto una piccola infiammazione al flessore, ma a breve sarò di nuovo in campo, purtroppo quest'anno ho avuto tanti problemi e non vedo l'ora di trovare la giusta continuità e di aiutare la squadra in queste partite a far bene".

Per lei quella di domenica scorsa è stata una giornata da incorniciare?

E' vero, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere la partita dopo la brutta sconfitta contro la Recanatese. Una giornata che per noi è stata storta sotto tutti i punti di vista. Per quanto mi riguarda, spero di poter dare una mano da qui in fondo al campionato.

Ma dove può arrivare questa Lucchese?

Guardiamo partita dopo partita e non poniamoci limiti. Pensiamo ad andare passo dopo passo e poi dopo vedremo dove siamo arrivati. Certamente il nostro obbiettivo è quello di centrare la posizione più alta nei playoff, la squadra è forte, il gruppo è sano e la città di Lucca è molto bella, c'è un grande pubblico e ci sono tutte le possibilità per poter far bene. Dipende solo da noi.

Domenica prossima ci sarà la trasferta di Montevarchi, contro l'ultima in classifica, come considera questa partita?

Sono le classiche gare trappola, dove sulla carta sembra che non ci sia partita per il tasso tecnico diverso tra le due squadre in campo, ma poi durante la gara è tutta un'altra cosa. I nostri prossimi avversari venderanno cara la pelle per arrivare quantomeno ai playout e quindi sarà una partita molto difficile da affrontare, ci vorrà la testa giusta e dovremmo capire che a Montevarchi sarà una battaglia da dover portare a casa.