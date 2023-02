Porta Elisa News



Contro la Vis Pesaro tanti ballottaggi

venerdì, 17 febbraio 2023, 19:39

di diego checchi

Una Lucchese con qualche cambiamento quella che vedremo contro la Vis Pesaro? Forse sì, quello che è certo è che Maraia sta studiando la maniera migliore per sviluppare la fase offensiva e per andare al gol con più continuità.

Partiamo dalle certezze: tra i pali giocherà Cucchietti e la difesa sarà a quattro. Da capire però quali saranno gli uomini che la comporranno, a destra non è scontata la conferma di Quirini ed ecco che Alagna, allora, si potrebbe spostare dall'altra parte oppure il trainer potrebbe scegliere Merletti.

Nel caso Alagna giocasse a destra, ecco che il candidato numero uno per ricoprire la posizione di laterale sinistro appare essere Elia Visconti, ma è stato provato anche il nuovo arrivato Vincent De Maria. Al centro Bachini e Benassai sono in ballottaggio per un posto a fianco di Tiritiello. A centrocampo, l'unico sicuro del posto è Franco con Di Quinzio, D'Alena, Tumbarello e Visconti a giocarsi gli altri due posti. In attacco, siamo convinti che il trainer rossonero punterà ancora su Bianchimano con Fabbrini e Panico o Bruzzaniti dietro di lui. Insomma, ancora tanti iA nodi da sciogliere.