Giorgio Tumbarello in rossonero fino a giugno 2024

venerdì, 24 febbraio 2023, 19:06

Mister Maraia va verso la conferma del modulo 4-3-3 con l'undici iniziale che potrebbe essere composto dagli stessi elementi schierati nell'ultimo match casalingo contro la Vis Pesaro. Fabbrini partirà dalla panchina, in dubbio Di Quinzio

giovedì, 23 febbraio 2023, 20:57

Dopo la pennellata di domenica scorsa con cui ha messo a segno la bellissima rete del 3-0 contro la Vis Pesaro, il centrocampista rossonero parla dell'insidiosa trasferta di Montevarchi e del futuro prossimo della Lucchese

giovedì, 23 febbraio 2023, 20:06

Sgambata in famiglia sul campo di Saltocchio per i rossoneri che preparano il match di domenica in casa dell'Aquila Montevarchi. Si ferma Di Quinzio per un problema muscolare, dubbi per il tecnico su chi impiegare a centrocampo

mercoledì, 22 febbraio 2023, 20:29

Sul circuito Ciaoticket sono disponibili i tagliandi per assistere al match Aquila Montevarchi – Lucchese di domenica 26 febbraio alle ore 14.30 allo stadio “Gastone Brilli Peri”. Info e prezzi