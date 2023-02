Porta Elisa News



Il sindaco Pardini: "Benvenuto a Bulgarella"

giovedì, 9 febbraio 2023, 19:22

Il primo cittadino di Lucca, Mario Pardini era presente insieme all'assessore allo sport Fabio Barsanti e a quello ai lavori pubblici Nicola Buchignani e in platea era presente anche l'ex assessore Celestino Marchini. Il sindaco ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo passaggio di proprietà e ha sottolineato: "Se oggi è arrivato un grande imprenditore a Lucca è perché la vecchia società ha fatto un grande lavoro per ricostruire la Lucchese. L'amministrazione dal primo giorno ha cercato di essere presente e siamo stati spettatori attenti della trattativa. Grazie e benvenuto ad Andrea Bulgarella, siamo contenti e onorati di averla con noi". L'assessore allo sport Fabio Barsanti ha aggiunto:" Ringrazio tutti i tifosi e la società che ha dimostrato quanto ci teneva a portare una nuova compagine per farci fare il salto di qualità . E' nostro interesse che la Lucchese torni nel calcio che conta. Ringrazio il nuovo proprietario e un augurio ai tifosi che possano tornare a sognare".