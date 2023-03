Porta Elisa News



L'Ancona a Lucca per riprendere la marcia

mercoledì, 1 marzo 2023, 11:38

di diego checchi

Il prossimo avversario della Lucchese non è più una sorpresa, infatti la squadra di Colavitto ogni stagione lotta per i playoff ed anche in questa è nelle zone alte della classifica. I dorici hanno 49 punti e sono quarti in classifica e il loro obbiettivo è senza dubbio di piazzarsi nella miglior posizione possibile per fare gli spareggi promozione in un'ottima posizione. L'Ancona viene da una sconfitta interna per 0-3 contro l'Entella che ci poteva anche stare, soprattutto per l'organico nettamente superiore che ha la squadra ligure. Aspettiamoci però una formazione con grande voglia di rivalsa, crediamo che l'Ancona non verrà a Lucca per fare le barricate ma cercherà di agire in ripartenza, sfruttando le loro doti di verticalizzazione e cercando di creare superiorità numeri sugli esterni, è un pò questo il marchio di fabbrica del 4-3-3 biancorosso.

Il DS Francesco Micciola durante il mercato di gennaio ha cercato di rinforzare la squadra dove c'era bisogno, prendendo un giocatore importante per la difesa come Camigliano e Melchiorri. Per la partita di Lucca mancheranno per squalifica due giocatori che sulla carta sono titolari e ci riferiamo all'attaccante Moretti e al centrocampista Paolucci che verranno sostituiti rispettivamente da Basso e Lombardi, due giocatori di grande prospettiva. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione vista domenica scorsa. Il pallone racconta che all'andata la Lucchese passò in vantaggio con un rigore di Bianchimano e poi nel secondo tempo l'Ancona ribaltò il risultato con le reti di Simonetti e Spagnoli. A Lucca è prevista una buona cornice di pubblico per quanto riguarda i tifosi anconetani. Questa la probabile formazione: 4-3-3. 32 Perucchini, 94 Mezzoni, 19 Mondonico, 4 De Santis 3 Martina, 18 Simonetti, 96 Prezioso, 99 Basso, 15 Petrella, 11 Melchiorri, 7 Lombardi. A disposizione: 12 Vitali, 93 Perri, 70 Barnaba, 28 Brogni, 6 Camigliano, 10 Di Massimo, 76 Fantoni, 8 Gatto, 72 Mattioli, 27 Pecci, 9 Spagnoli.