Porta Elisa News



L'obbligo di provarci

martedì, 12 dicembre 2023, 17:35

Tutto in una gara, ancora una volta da giocare fuori casa: la Lucchese si gioca lontano dal Porta Elisa l'accesso alla semifinale di Coppa Italia di serie C (inizio ore 18,30) in quel di Avellino, dove manca ormai da decenni. Per i rossoneri di mister Gorgone, la Coppa è stata sino qui (tre volte su quattro) una manifestazione da disputare fuori casa, ma è stata nel contempo generosa di soddisfazioni. Erano infatti oltre 30 anni che la Lucchese non arrivava alla soglia della fase finale. Ora, però, c'è l'ostacolo Avellino, una formazione in ascesa e che pare intenzionata a giocarsi anch'essa la carta Coppa che, lo ricordiamo, vale in caso di vittoria un accesso privilegiato ai play off.

Gorgone dovrà fare i conti con alcuni acciaccati, con l'assenza di Fedato e con la stanchezza apparsa evidente di alcuni dei protagonisti che hanno tirato sino a qui la carretta, ma come ha dichiarato più volte fare scendere in campo una formazione, almeno sulla carta, assolutamente competitiva in una gara che in caso di parità riserverebbe supplementari e rigori. Ecco quale potrebbe essere l'undici di base: Coletta, Alagna, Merletti, Tiritiello, Visconti, Tumbarello, Djibril, Cangianiello, Russo, Rizzo Pinna, Romero.