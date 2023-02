Porta Elisa News



Maraia: "Mi sento responsabile, ma va capito perché questa prestazione"

domenica, 12 febbraio 2023, 17:29

Una prestazione sconcertante quanto inattesa. Alla vigilia del match con la Recanatese, Ivan Maraia aveva assicurato che quella con i marchigiani era una gara da vincere a tutti i costi. Di certo, non si aspettava la peggiore partita dell'anno, e forse degli ultimi anni, della Lucchese: "Di partite ne abbiamo perse ma non con queste disattenzioni, con situazioni evidenti che viziano la partita. Non me la spiego: venivamo da tre partite tutte positive, in questa settimana abbiamo spinto sull'importanza di questa partita da vincere in tutti i modi. Francamente non capisco, questa preoccupazione, questi errori banali, quasi che la squadra fosse tesa e preoccupata. Martedì voglio capire meglio, e capire meglio anche quanto ho fatto io, mi sento responsabile e martedì cercherò di capire perché in un momento del genere, arrivi una prestazione del genere anche da giocatori importanti".

"Mi dispiace molto, per i nostri tifosi, mi sento responsabile io per primo: dobbiamo capire perché esce fuori una partita del genere. Tatticamente? Con questo modulo non avevamo perso, il discorso tattico va messo da parte, per quanto nelle valutazioni dovremo mettere anche questo, l'esame di coscienza va fatto a 360°. Serve ora una reazione immediata. Certo oggi sono successe cose strane, mai viste certe incertezze in tutte le partite giocate. Il terzo gol ha chiuso il match quando sembrava per una quindicina di minuti si fosse riaperta".