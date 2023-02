Porta Elisa News



Maraia: "Mi aspetto una grande prova"

sabato, 18 febbraio 2023, 16:36

Seconda gara consecutiva per i rossoneri in casa, c'è voglia di riscatto dopo la debacle contro la Recanatese. Per il tecnico Ivan Maraia, la pesante sconfitta non è certo da imputarsi al cambio societario: "Il cambio di società è solo un aspetto positivo contro la Recanatese non è stata certo la nostra migliore partita che peraltro è stata condita da due tre errori, ma se non abbiamo fatto una gara importante è dipeso solo da noi. Ripeto: non una grandissima partita ma i nostri errori sono stati determinanti. Abbiamo analizzato la gara e la squadra vuol provare che non è certo quella vista con la Recanatese mi aspetto una grande gare, mi attendo questo tipo di reazione".

"L'attacco? Rientra anche Rizzo Pinna e ora siamo al completo con più scelte a disposizione. Il problema, partita con la Recanatese a parte, non è quello di produrre ma di concretizzare le tante occasione penso a quanto è successo con il San Donato o a Rimini. Servirà essere concreti, ma è chiaro che se costruiamo, siamo destinati a raccogliere. La Vis Pesaro? Squadra di categoria, che viene se non erro da sette risultati positivi, servirà pazienza ma anche determinazione per scardinare la loro difesa"