Maraia: "Servirà una prestazione di ottimo livello"

sabato, 4 marzo 2023, 15:39

I rossoneri se la vedranno con un avversario particolarmente ostico come l'Ancona, ma per centrare i play off da una posizione soddisfacente, la squadra di Maraia deve allungare la striscia positiva. La probabile formazione: in attacco potrebbero esserci cambiamenti

venerdì, 3 marzo 2023, 16:26

Il centrocampista è ormai in gruppo da due giorni con i compagni, difficilmente potrà essere in campo dal primo minuto nella delicata gara casalinga contro l'Ancona, ma è tutt'altro che da escludere che non disputi uno spezzone di partita. In avanti continuano a salire le quotazioni di Bianchimano e Romero

giovedì, 2 marzo 2023, 13:13

I due attaccanti lottano per un posto da titolari, sugli esterni potrebbe invece scoccare l'ora di Fabbrini con Panico dall'altra parte e Rizzo Pinna e Bruzzaniti pronti ad entrare a partita iniziata

mercoledì, 1 marzo 2023, 11:38

l prossimo avversario della Lucchese non è più una sorpresa, infatti la squadra di Colavitto ogni stagione lotta per i playoff ed anche in questa è nelle zone alte della classifica. I dorici hanno 49 punti e sono quarti in classifica ma vengono dalla sconfitta casalinga con l'Entella