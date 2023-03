Porta Elisa News



Maraia: "Il giudizio sulla gara con può essere di un tipo al 43' e diverso due minuti dopo"

domenica, 5 marzo 2023, 17:03

Una vittoria, l'ennesima, gettata via al termine di una prestazione dove non si può certo rimproverare ai rossoneri l'impegno, ma certo, con un tempo in superiorità numerica e dopo aver trovato il vantaggio, il pari ha il sapore quasi della sconfitta. Per il tecnico rossonero, però, la prestazione resta: "Il pari è amaro, ma tutte le volte ci soffermiamo su una partita che sino a poco dalla fine sembrava fatta, nessuno pericolo sino a allora, ma questo gioco sino a che non si fischia si deve stare attenti. E l'episodio, sia pure banale, è arrivato. Rimane però una prestazione contro una grande squadra, giocare contro questi avversari è sempre complicato. Se abbiamo gestito troppo la gara? Il rammarico è quello di non aver insistito".

"La squadra ha fatto bene, chiaro che in superiorità dovevamo cercare con maggiore insistenza il secondo gol, abbiamo avuto una palla e mezzo, ma potevamo fare di più visto che loro erano in difficoltà. Tutte le volte, quando c'è l'occasione di fare un salto, non riusciamo ma rimane una partita positiva. Il cambio Panico-D'Alena? Non è cambiato il modulo, ho messo Visconti di punta. Da martedì dovremo scindere l'amarezza dalla consapevolezza che abbiamo fatto bene per preparare al meglio la gara di Alessandria. Ma il giudizio se era in un modo al 43' non deve cambiare due minuti dopo".