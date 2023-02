Porta Elisa News



Maraia, dubbi sul modulo

giovedì, 16 febbraio 2023, 17:58

di diego checchi

Mister Maraia ha qualche dubbio in vista di domenica. Intanto bisognerà capire quale sarà il modulo. L’impressione che c’è stata anche oggi nel corso della partitella è che si vada verso un 4-3-3 o un 4-3-1-2, ma non è escluso anche che negli ultimi allenamenti venga provata la difesa a tre e che la squadra possa schierarsi con il 3-5-2, modulo con il quale ha iniziato la stagione, magari mettendo Fabbrini nel ruolo di mezzala o di punta in appoggio a Panico.

Nel 4-3-3 potrebbero esserci diverse soluzioni, con Bruzzaniti, Panico e Fabbrini di punta, mentre a centrocampo potrebbe essere rispolverato Di Quinzio al posto di Tumbarello o Visconti. Il posto di Franco non dovrebbe essere in discussione. Se Di Quinzio dovesse giocare al posto di Visconti, ecco che l’ex del Piacenza potrebbe tornare in difesa a fare il terzino, con Alagna o Quirini dall’altra parte, anche perché quest’ultimo non è al massimo della condizione. Gli ultimi due allenamenti saranno quelli più indicativi. A disposizione tornerà anche Rizzo Pinna che partirà dalla panchina a meno di clamorose novità. La squadra si è allenata con grande intensità e determinazione anche oggi perché vuole cancellare la brutta sconfitta contro la Recanatese. Ricordiamo per dovere di cronaca che rientrerà Merletti dalla squalifica.