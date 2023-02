Porta Elisa News



Maraia e i rossoneri lavorano sulla fase offensiva

mercoledì, 15 febbraio 2023, 17:19

di diego checchi

Lavoro per reparti abbinato a quello atletico. E' stato questo il menù della mattinata voluto da mister Maraia che ha insistito soprattutto sulla fase offensiva e sui movimenti degli attaccanti perché è su questo punto che la Lucchese deve lavorare di più per concretizzare al meglio le occasioni che capitano. È vero che la squadra non vince da sei partite ma ci ripetiamo: quella di domenica scorsa è stata soltanto una giornata storta e contro la Vis Pesaro sarà un’altra Lucchese. Nel pomeriggio sono state effettuate partitelle a pressione, a tema e a campo ridotto.

È ancora presto per parlare di formazione, anche perché ci sono diversi allenamenti affinché il mister possa decide l’undici da schierare in campo. Intanto sono rientrati in gruppo Rizzo Pinna e Pirola, due giocatori che potranno tornare molto utili alla causa rossonera. Dopo la doppia seduta di oggi, per domani è previsto un allenamento pomeridiano con la consueta partitella in famiglia. Intanto, per quanto riguarda l’Alessandria, una delle prossime avversarie dei rossoneri, c’è da sottolineare che dopo l’esonero di Fabio Rebuffi, si è affidata all’esperienza di Simone Banchieri, ex tecnico di Pro Sesto e Novara che cercherà di portare alla salvezza i grigi.