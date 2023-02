Porta Elisa News



Maraia: "L'arrivo di Bulgarella deve dare maggiore spinta a tutto l'ambiente"

sabato, 11 febbraio 2023, 13:18

Primo dei due match casalinghi, dopo il passaggio societario che ha visto Andrea Bulgarella rilevare la Lucchese. Anche il tecnico rossonero Ivan Maraia commenta quanto accaduto alla vigilia della gara contro la Recanatese: "Ho avuto la possibili di incontrarlo, è un momento importante per la nostra società: è un ingresso molto positivo anche in prospettiva, è una cosa molto importante che si è concretizzata, in questi anni tante situazioni non sono arrivate a buon fine, bene che sia andata finalmente in porto. Questa cosa deve dare spinta maggiore a tutto l'ambiente, a noi, ai nostri tifosi".

"La formazione contro la Recanatese? Vediamo, la scelta di sabato a Sassari era dettata da tante situazioni e comunque è riuscita abbastanza bene non tanto per il risultato quanto per come è stata interpretata. Fabbrini? Non è al meglio come ritmo partita, prima inizia a giocare e prima trova la condizione migliore, vediamo l'ultimo allenamento. Ci può dare una mano importante in questo fine campionato".

"Due gare casalinghe che dobbiamo vincere? Pensiamo una gara per volta, dobbiamo e vogliamo vincere. Dobbiamo fare di tutto per fare nostra la gara, con più convinzione, anche se poi la squadra prestazioni sbagliate non le ha fatte, ma non è bastato per vincere le partite. Se viene attraverso il bel gioco o meno, non ha importanza: il risultato conta prima di tutto. La presenza di Bulgarella è una spinta in più. L'infermeria? Si è svuotata, rimane Rizzo Pinna non al meglio, con tanti giocatori è più complicata la scelta, ma va tenuto conto che le gare si giocano in sedici e non in undici; chi entra può decidere la partita. Sono contento di aver dubbi su chi può giocare".