Porta Elisa News



Maraia: "Servono dieci gare al massimo"

sabato, 25 febbraio 2023, 16:15

Ivan Maraia torna a parlare alla vigilia della gara di Montevarchi per la quale non chiede ai suoi quel salto di qualità troppe volte invocato e mai definitamente realizzato. Il tecnico vuole che i giocatori diano il massimo da qui alla fine, ecco l'ordine: "Squadra che vince non si tocca? Vediamo: ci sono ancora alcune cosa da valutare, certo la prestazione di domenica scorsa è stata positiva, decideremo dopo l'ultimo allenamento. Ci sono stati diversi momenti durante la stagione in cui anche da parte mia avevo individuato per il salto di qualità, ma purtroppo abbiamo sempre mancato il momento: a questo punto non voglio dirlo più. Dico solo che queste dieci partite vanno giocate al massimo, perché tutte hanno grandi importanza e non farei distinzione tra Montevarchi o Cesena. Non c'è margine di errore, parlo come prestazione: servono dieci prestazioni di intensità. Non c'è più spazio per battute di arresto tipo come con la Recanatese o la Fermana, poi ci sono gli avversari e il loro valore, ma dobbiamo giocare al massimo e non deve ingannare il fatto che il Montevarchi sia all'ultimo posto. Questo ho detto alla squadra e spero sia stato recepito".

"Panico e Fabbrini come stanno a preparazione? Il primo è arrivato stando già meglio, ma sono due giocatori molto importanti che voglio sfruttare al massimo sia per il ruolo che per la condizione fisica che possono darci. Entrambi possono spaccare la partita, sono entrambi di grande importanza. Di Quinzio? Ha accusato un problema muscolare, nulla di particolare, ma gli rallenta il percorso di crescita, la cosa sembra comunque rientrata, valutiamo se potrà essere con noi. Ci spiace, ancora una volta c'è stato un problema nel momento in cui avrebbe potuto dare il suo contributo".