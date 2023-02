Porta Elisa News



Maraia: "Continuiamo a creare occasioni, e i gol arriveranno"

venerdì, 3 febbraio 2023, 15:00

Ivan Maraia si trova a dover fare a meno per squalifica di tre giocatori, tra cui i due centrali di difesa titolari. Il tecnico, alla vigilia della gara di Sassari, fa il punto: "Sono assenze importanti è chiaro che la particolarità è che sono nello stesso reparto e complica un po' le cose, ma ci sono giocatori che potranno ricoprire il loro ruolo, c'è stato somma poco tempo per provarli ma abbiamo le alternative. Purtroppo in un campionato, anche tenendo sotto controllo i diffidati, ci sfugge la partita e ci si trova con più di uno squalificato. Rizzo Pinna? Quando ci sono partite ravvicinate è chiaro che anche i piccoli traumi possono essere un problema, sta facendo il lavoro con la squadra ma dobbiamo stare attenti. C'è ancora un po' di tempo per decidere".

"I due nuovi Fabbrini e De Maria? Tutti e due si stavano allenando, è chiaro che Fabbrini ha una condizione migliore perché sia pure non giocando era con una squadra, De Maria invece era svincolato. Sono problemi che a gennaio ci sono, piano piano ci sarà lo spazio per sfruttare anche loro, chiaro che al momento non possono essere al pari degli altri".

"Gli errori sotto porta? L'ho detto anche dopo la partita: se riprongono in allenamento quelle condizioni, sono convinto che i ragazzi farebbero sempre gol, durante una partita è diverso, la domenica è pesante sbagliare gol e la responsabilità è maggiore. Ci sono stati pochi giorni a disposizione ma abbiamo provato a fare qualcosa anche in allenamento, ma ripeto: non è facile allenare queste cose. Se avremo quel numero di occasioni, sono convinto che i gol arriveranno. La Torres? Squadra con buona esperienza e che dopo il cambio di allenatore la vedo ben organizzata in un ambiente caldo e su un campo non bellissimo: potrebbe diventare la classica partita sporca. Martedì hanno fatto una buonssima gara pur perdendo a Pesaro: andiamo là per fare risultato, ma sono un avversario da rispettare. Pensiamo a noi, comunque, pensiamo a fare una grande partita".