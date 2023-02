L'attacco ancora una volta non lascia il segno

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 26 febbraio 2023, 16:50

Il tecnico rossonero: "Abbiamo provato a vincere, tutte e due le squadre volevano vincere e inevitabilmente si sono create occasioni. Noi abbiamo avute tre occasioni clamorose, poi finisce 0-0 ma è la stranezza del calcio"

domenica, 26 febbraio 2023, 13:59

Rossoneri a caccia di punti play off in casa dell'ultima in classifica: Giordani coglie una traversa con la palla, Benassai salva sulla linea poi occasioni per la Lucchese con Panico e Rizzo Pinna che divorano il vantaggio, mentre Mastalli si vede parare una conclusione.

sabato, 25 febbraio 2023, 18:31

I rossoneri fanno visita al Montevarchi che è ultimo in classifica: è l'occasione per provare a scalare posizioni e confermare i progressi visti contro la Vis Pesaro. Maraia intenzionato a confermare l'undici di domenica scorsa

sabato, 25 febbraio 2023, 16:15

Il tecnico rossonero: "Queste dieci partite vanno giocate al massimo, perché tutte hanno grandi importanza e non farei distinzione tra Montevarchi o Cesena. Non c'è margine di errore, parlo come prestazione: servono dieci prestazioni di intensità. Schiererà la stessa squadra di domenica scorsa? Vediamo"