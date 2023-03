Panico canta e porta la croce

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 5 marzo 2023, 17:03

Il tecnico rossonero: "La squadra ha fatto bene, ma in superiorità dovevamo cercare con maggiore insistenza il secondo gol, abbiamo avuto una palla e mezzo, ma potevamo fare di più visto che loro erano in difficoltà.

domenica, 5 marzo 2023, 14:02

Rossoneri a caccia di punti play off in un match ostico: nel primo tempo, prevalenza territoriale della squadra di casa con gli ospiti pericolosi con Di Massimo e che restano in dieci per l'espulsione di Prezioso. Panico sblocca a inizia ripresa, poi occasione per Bruzzaniti, pareggia sul finire Simonetti

sabato, 4 marzo 2023, 15:39

I rossoneri se la vedranno con un avversario particolarmente ostico come l'Ancona, ma per centrare i play off da una posizione soddisfacente, la squadra di Maraia deve allungare la striscia positiva. La probabile formazione: in attacco potrebbero esserci cambiamenti

sabato, 4 marzo 2023, 13:19

Il tecnico rossonero: "Il valore dell'Ancona è molto importante anche se viene da un risultato negativo immeritato e non deve ingannare il punteggio. Il valore della squadra c'è, gli spazi ci saranno ma dovremo essere bravi e precisi per mettere in difficoltà una squadra che ha giocatori molto veloci"