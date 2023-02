Porta Elisa News



Stavolta serve vincere e convincere

sabato, 18 febbraio 2023, 17:57

di diego checchi

Vincere e possibilmente convincere. Questo è quello che deve fare la squadra di Maraia contro la Vis Pesaro, una formazione che viene da sette risultati utili consecutivi. Il momento della Lucchese non è dei più felici e c'è da riscattare la brutta prestazione offerta domenica scorsa contro la Recanatese che ha portato alla sconfitta per 3 a 1 e dove non è davvero funzionato niente. Una giornata storta ci può stare ma adesso bisogna cambiare registro perché la Lucchese non vince da 6 partite e ha bisogno di fare punti per restare attaccata alla zona play off. Siamo convinti che questa squadra abbia delle potenzialità ma adesso è arrivato il momento di tirarle fuori.

Per quanto riguarda la formazione, la difesa sarà a 4 con Alagna, che dovrebbe prendere il posto di Quirini, e Visconti dall'altra parte. Al centro è possibile un turno di riposo per Benassai che verrebbe sostituito da Bachini. A centrocampo Franco sarà il play maker con D'Alena, Di Quinzio o Tumbarello a completare il trio. In attacco fiducia a Bianchimano con Fabbrini e uno fra Bruzzaniti e Panico alle sue spalle.

Torneranno a disposizione anche Merletti, che era squalificato, e Rizzo Pinna che ha superato un piccolo acciacco. Tra i convocati dovrebbe esserci anche Pirola mentre Catania è ancora indietro di condizione dopo un piccolo guaio muscolare.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-2-1): 22 Cucchietti, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 5 Bachini, 19 Visconti, 21 D'Alena, 16 Franco, 35 Di Quinzio, 31 Fabbrini, 10 Panico, 11 Bianchimano. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 23 Benassai, 77 Pirola, 14 Quirini, 26 Merletti, 97 De Maria, 4 Ferro, 8 Tumbarello, 24 Mastalli, 17 Bruzzaniti, 7 Rizzo Pinna, 9 Romero, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.