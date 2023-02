Porta Elisa News



E' proprio ora di tornare a vincere

sabato, 11 febbraio 2023, 17:14

di diego checchi

Quale migliore occasione per ritornare a vincere? La partita con la Recanatese viene a puntino e in un momento di grande entusiasmo. In settimana c'è stata l'entrata del nuovo azionista di maggioranza Andrea Bulgarella che ha parlato anche alla squadra. E c'è la consapevolezza che la Lucchese avrà un futuro sempre più roseo, insomma l'entusiasmo nella sfida di domani pomeriggio alle 14:30 non dovrà mancare e ci sono tutti i presupposti perché il Porta Elisa possa avere una buona cornice di pubblico. In fin dei conti l'orario delle 14;30 è un orario piuttosto agevole anche per le famiglie e per tutti quelli che vorranno venire a sostenere la Lucchese. Ma attenzione, perchè vincere questa gara non sarà facile, lo diciamo senza tema di smentita, perché la Recanatese non verrà a Lucca a fare la vittima sacrificale, venderà cara la pelle e cercherà di ripartire di rimessa e di far male in contropiede.

Per quanto riguarda la formazione, mister Maraia dovrà fare a meno dello squalificato Merletti, mentre rientreranno dalla squalifica 3 giocatori, Tiritiello, Benassai e Bianchimano, che a nostro avviso saranno titolari. E rispetto alla gara di Sassari cambierà anche modulo. Non crediamo che la Lucchese si schiererà con il 3-4-1-2 bensì con il solito 4-3-3 con Fabbrini e Panico dall'inizio a supportare Bianchimano. A centrocampo il sacrificato di turno potrebbe essere Di Quinzio, con Franco, Tumbarello e Visconti a formare la cerniera Mediana. In difesa Tiritiello e Benassai saranno i centrali con Quirini e Alagna esterni. Tra i pali verrà confermato Cucchietti.

Questa la probabile formazione (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 2 Alagna, 8 Tumbarello, 16 Franco, 19 Visconti, 10 Panico, 11 Bianchimano, 31 Fabbrini. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 5 Bachini, 97 De Maria, 18 D'Ancona, 4 Ferro, 21 D'Alena, 24 Mastalli, 35 Di Quinzio, 7 Rizzo Pinna, 9 Romero, 17 Bruzzaniti, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.